Галицкий о российских тренерах: «Мы не в казино, чтобы давать шанс. Клуб – это не забава. В школе «Краснодара» никого не увидели»

Президент высказался о назначении главным тренером команды.

– Может, стоило дать шанс российскому тренеру?

– Мы не в казино, чтобы давать шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Назначить тренера – это непростое решение.

Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень.

В школе мы сейчас никого не увидели. У нас и в академиях такой же подход. Многие не готовы к тому, чтобы прямо сейчас конкурировать. Клуб – это не забава.

Мы не можем делать поспешных решений. Дали шанс? А дальше что? Полгода будут потеряны. Еще раз – мы никого не увидели. Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Может, у нового тренера не получится. Все возможно.

Я считаю, что сильные тренеры обогатят нашу лигу. С огромным удовольствием мы сейчас записываем другие тренировки. Это будут смотреть тренеры в школе, в академии, чтобы получить новую эмоцию. Это очень важно. Тренер пришел с другими взглядами.

Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос. Мы обогатимся новым опытом. Это было тяжелое решение, – сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

У Галицкого просто не осталось вариантов в России. Наших тренеров редко волнует стиль, только победы любой ценой