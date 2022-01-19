США и Германия рекомендовали олимпийцам не брать мобильные телефоны и ноутбуки в Пекин из-за риска слежки со стороны Китая

Олимпийские комитеты США и Германии рекомендовали участникам зимней Олимпиады-2022 не брать личные мобильные телефоны, ноутбуки и другие устройства в Пекин.

Опасения связаны с возможной слежкой со стороны Китая. Ранее подобные рекомендации уже выпустили НОК Великобритании, Канады и Нидерландов.

По информации Wall Street Journal, в сентябре и декабре НОК США разослал инструкции, предупредив спортсменов в том числе о риске заражения компьютеров вредоносными программами.

В связи с этим участникам Игр рекомендуется брать в поездку одноразовые устройства, которые можно уничтожить после возвращения из Пекина.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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