Миранчук забил впервые за полгода – в ворота «Вероны»

Полузащитник «Аталанты» стал автором гола в матче с «Вероной» (1:1, перерыв) в 17-м туре Серии А.

Россиянин сравнял счет на 37-й минуте. доставила мяч в середину чужой штрафной благодаря комбинации с участием нападающего и защитника . Миранчук подхватил перед вратарской, прошел между двумя соперниками и точно пробил левой ногой в нижний угол.

Это первый гол хавбека в сезоне. Полузащитник сборной России не забивал в официальных играх полгода – с июньского матча против национальной команды Финляндии (1:0) на Евро-2020. В играх за «Аталанту» Миранчук не забивал с 9 мая, когда он стал автором одного из голов во встрече с «Пармой» (5:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Аталанта».