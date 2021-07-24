Закрытие Олимпиады, прощание Месси с «Барсой», победа «Динамо» в дерби с ЦСКА, Зарема удаляет телеграм-канал и другие новости

1. Летняя Олимпиада-2020 в Токио официально закончилась. Знамя нашей команды на закрытии Игр нес двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

В последний день Олимпиады женская сборная России по гандболу завоевала серебро, в финале победила Франция. Анна Вяхирева стала MVP гандбольного турнира и вместе с Полиной Кузнецовой вошла в символическую сборную турнира.

В итоге сборная России заняла пятое место в медальном зачете, победила сборная США. Россия в Токио завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые): лучше, чем в Рио и Лондоне. Однако впервые Россия заняла в зачете место ниже 4-го.

2. В 3-м туре РПЛ «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина. Бело-голубые впервые с 2003 года выиграли 3 первых тура чемпионата, а армейцы впервые проиграли московским командам 5 матчей РПЛ подряд. Еще одна грустная новость для ЦСКА: Антон Заболотный травмировал бедро и был заменен. После матча Алексей Березуцкий критиковал судей, а Сандро Шварц отмечал хорошую игру «Динамо» и хвалил Макарова за дебют. Кому матч точно понравился, так это Александру Овечкину, заглянувшему на стадион.

«Рубин» поддержал почин «Динамо» и тоже перевернул матч с «Ахматом» (2:1). В этом казанцам помогло удаление вратаря грозненцев Гиорги Шелии. Судейство очень разочаровало «Ахмат»: Андрей Талалаев выдал целую тираду о работе арбитра, а его помощник Юрий Нагайцев заявил, что «Рубин» ни на что не способен без ВАР. Леонида Слуцкого после матча больше волновало не судейство, а состояние газона на домашнем стадионе: проведение свадеб и форумов явно не идет на пользу полю.

«Ростов» в первом матче при Юрии Семине сыграл вничью с «Химками» (1:1). Экс-тренер «Локомотива» не изменяет себе: он получил желтую за критику судьи, но после матча признал, что был неправ.

По итогам игрового дня таблицу возглавили «Зенит», «Рубин» и «Динамо»: только они победили во всех трех турах.

3. Месси высказался на прощальной конференции перед уходом из «Барселоны». Не сдерживая слез, Лео все объяснил: он не был готов к такой ситуации, был уверен, что останется, но правила Ла Лиги не позволили (и это с учетом снижения зарплаты на 50%!). Аргентинец заявил, что «Барса» важнее отдельных личностей и выразил надежду на возвращение. Все подробности – здесь.

4. Скорее всего, следующим клубом Месси станет «ПСЖ». Он уже согласовал контракт с парижанами на словах, а вскоре его отец получил официальный контракт. Совсем скоро легенда «Барсы» пройдет медосмотр. Не все рады этому трансферу: фанаты «блауграны» пожаловались в Еврокомиссию в попытке заблокировать переход. А еще есть мнение, что вся история с Месси нужна катарским владельцам «ПСЖ» для раскрутки ЧМ-2022.

5. Уходит и другая значимая эпоха: Зарема Салихова покидает телеграм. Похоже, это произошло из-за переписки, выкладываемой бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым. Стало известно, что спутница Леонида Федуна предпочитает тренеров-овнов и с буквой Р в имени. Зарема заявила, что это был просто троллинг из-за неприкрытого сексизма, но сначала ограничила доступ к каналу, а потом и объявила о его закрытии (говорит, Федун здесь ни при чем). Требования фанатов «Спартака» услышаны. Теперь станет лучше? 🤔

6. «Барселона» пока неплохо справляется и без Месси: каталонцы разгромили «Ювентус» в матче за Кубок Жоана Гампера – 3:0. Депай, Брэйтуэйт и Пуч забили, а Роналду – нет. Радость от победы омрачают лишь травмы Клемана Лангле и Серхио Агуэро, из-за которых они не сыграли.

7. Трансферные новости. «Спартак» хочет купить Ляйича, клуб направит «Бешикташу» предложение. «Зенит» хочет подписать еще одного легионера, вратаря и россиянина после трансфера Клаудиньо. «Реал» ждет, что «ПСЖ» сам предложит купить Мбаппе после трансфера Месси. «Ман Сити» может включить Бернарду в сделку по Кейну, Стерлинг отказался идти в «Тоттенхэм». «Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Лаутаро, «Интер» не хочет продавать игрока. «Бавария» и Забитцер согласовали контракт, хавбек попросил «Лейпциг» продать его. Джеко перейдет в «Интер» из «Ромы», контракт – на 2 года.

8. Легкоатлетку Ярославу Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

9. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады призвало местный клуб расторгнуть контракт с украинским форвардом Романом Зозулей, обвинив его в фашистских взглядах.

10. «Бруклин» объявил о продлении контракта с Кевином Дюрэнтом на 4 года и 198 млн долларов.

Цитаты дня

Лионель Месси: «Я бы хотел уйти иначе, с радостью бы остался в «Барсе». Я не прощаюсь»

Дмитрий Рогозин: «Спасибо синхронисткам за блестящее выступление на Олимпиаде! Напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе»

Карпин о Шомуродове: «Все такой же кривоногий, но теперь в «Роме»

Колосков о лимите: «Сборной России не станет при его отмене. Его надо сохранять и ужесточать»

Ирина Роднина: «Олимпиада в Токио показала, что мы «генерально» с допингом справились»

Лапорта – Месси: «Двери «Барсы» всегда будут открыты для тебя. Спасибо за все, Лео!»

Тина Канделаки: «Месси переходит не только в «ПСЖ», но и на «Матч ТВ». Мы собрали флеш-рояль, вернув АПЛ и купив права на Лигу 1»

Смородская об отказе от акции BLM в России: «Растет поколение расистов: фанаты и футболисты. Они презирают всех, кроме себя»

Алина Кабаева: «Утяшева не имеет никакого права комментировать позорное и несправедливое судейство на Олимпиаде. Она не была в многоборье даже чемпионкой России»