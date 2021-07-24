Месси об уходе из «Барсы»: «Я не был готов. Год с бюрофаксом остался в прошлом. Хотел остаться, это мой дом»

Нападающий Лионель Месси начал пресс-конференцию, посвященную его уходу из «Барселоны».

«Добрый день. Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов.

Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году.

Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно», – сказал аргентинец.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.

Пресс-конференция Месси по поводу ухода из «Барселоны»: все подробности