Катарские владельцы «ПСЖ» хотят использовать Месси для раскрутки ЧМ-2022

Руководство «ПСЖ» планирует использовать для раскрутки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки Месси с «ПСЖ», пишет, что сейчас в соглашении нет пункта, который обязывал бы Лионеля сыграть на этом турнире в случае, если не него попадет.

Однако ожидается, что такая договоренность будет достигнута уже после перехода Месси в «ПСЖ».

Поскольку к тому моменту Лионелю будет 35 лет, предполагается, что это будет последний крупный турнир на уровне сборных в карьере аргентинца.

Детали трансфера Месси в «ПСЖ»: зарплата 25-35 млн в год, покупка Погба на паузе, Мбаппе и Неймар – в безопасности