Катарские владельцы «ПСЖ» хотят использовать Месси для раскрутки ЧМ-2022

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Руководство «ПСЖ» планирует использовать Лионеля Месси для раскрутки чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки Месси с «ПСЖ», пишет, что сейчас в соглашении нет пункта, который обязывал бы Лионеля сыграть на этом турнире в случае, если Аргентина не него попадет.

Однако ожидается, что такая договоренность будет достигнута уже после перехода Месси в «ПСЖ».

Поскольку к тому моменту Лионелю будет 35 лет, предполагается, что это будет последний крупный турнир на уровне сборных в карьере аргентинца. 

Детали трансфера Месси в «ПСЖ»: зарплата 25-35 млн в год, покупка Погба на паузе, Мбаппе и Неймар – в безопасности

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