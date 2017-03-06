Алина Кабаева: «Утяшева не имеет никакого права комментировать позорное и несправедливое судейство на Олимпиаде. Она не была в многоборье даже чемпионкой России»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике отреагировала на пост двукратной чемпионки Европы Ляйсан Утяшевой о результатах личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

Утяшева написала об израильтянке , которая выиграла золото, опередив россиянку Дину Аверину: «Феноменальное умение собраться в самый ответственный момент – вот твой конек. Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».

«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай. И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России.

Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права.

Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится к ней с большим уважением. Она к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет», – сказала Кабаева.

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье