Зарема подтвердила, что закрывает канал: «Пропала необходимость в телеграме. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате»

, супруга владельца , рассказала, почему решила закрыть свой телеграм-канал.

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником (речь про бывшего спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова – прим. Sports.ru).

К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.

Путеводитель по телеграму Заремы. Да, мы перечитали все посты и прослушали все аудио😱

