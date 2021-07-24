Зарема подтвердила, что закрывает канал: «Пропала необходимость в телеграме. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Попов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему решила закрыть свой телеграм-канал.

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником (речь про бывшего спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова – прим. Sports.ru).

К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», – сказала Салихова.

Путеводитель по телеграму Заремы. Да, мы перечитали все посты и прослушали все аудио😱
 

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