Лионель Месси: «Я бы хотел уйти иначе, с радостью бы остался в «Барсе». Я не прощаюсь»

Форвард Лионель Месси высказался после ухода из «Барселоны» на правах свободного агента.

«Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует «Барса»!» – написал Месси в инстаграме.

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«Приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог». Прощальные слова Месси

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