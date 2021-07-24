Лионель Месси: «Я бы хотел уйти иначе, с радостью бы остался в «Барсе». Я не прощаюсь»

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Форвард Лионель Месси высказался после ухода из «Барселоны» на правах свободного агента.

«Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует «Барса»!» – написал Месси в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

«Приложил все усилия, чтобы остаться, но не смог». Прощальные слова Месси

Исторический кадр: Лео плачет, объявляя об уходе из «Барсы»

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