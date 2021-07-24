Зарема – Попову: «Я же просто троллила вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. А по гороскопу вы просто крыса»

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на недавнюю публикацию бывшего спортдиректора красно-белых Дмитрия Попова.

«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально про гороскопы, костюмы и прически.

А по гороскопу Вы просто крыса. Карпина сдал в свое время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счете 0:0. Дезертир по жизни.

Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема.

Попов выложил слова Заремы о тренере: «По гороскопу подходит – овен, буква Р есть в имени. Без нее со «Спартаком» тяжело складывается»

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