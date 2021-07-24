Слуцкий об «Ак Барс Арене»: «Газон просто убили, проводятся свадьбы, форумы. У игроков нет желания сюда приезжать»

Главный тренер раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене» после победы над (2:1) в 3-м туре .

– Вторая домашняя игра. На дворе август, а поле явно уже не в порядке. Есть ли нарекания по полю?

– Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на , поменяли агронома. Но если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает.

У нас сейчас три домашние игры за восемь дней, я прекрасно понимаю, что это не наш стадион, и всем в принципе абсолютно все равно, в каком состоянии поле, а у нас куча травм, куча проблем, поле едет, несмотря на август. Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома.

Я не могу понять, почему поле у нас на базе, на котором мы тренируемся каждый божий день на протяжении нескольких месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. Когда мы приходим сюда, у футболистов даже нет желания сюда приезжать и играть.

Я уже обращаюсь даже не знаю к кому. Если мы не можем достучаться до руководителей стадиона, и они все равно проводят здесь огромное количество мероприятий на футбольном поле... Мы же все знаем, у нас есть миллион доказательств всех этих мероприятий...

Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. У нас хорошая команда, у нас много интересных молодых ярких игроков, мы, портя поле, просто-напросто ограничиваем уровень нашей команды.

Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем, и не случайно, что в том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома, – заявил тренер.