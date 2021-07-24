Лионель Месси: «Я снизил зарплату на 50%, больше меня ни о чем не просили. Мы сделали все, но остаться я не смог»

Нападающий Лионель Месси рассказал, как проходили переговоры с «Барселоной» о новом контракте.

«Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.

Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались», – сказал Месси.

Пресс-конференция Месси по поводу ухода из «Барселоны»: все подробности