👋 Летняя Олимпиада-2020 в Токио официально закрыта

В Токио на Японском национальном стадионе завершилась церемония закрытия Олимпийских игр-2020.

Игры-2020 прошли с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса они состоялись на год позже.

«Мы сделали это вместе. И сейчас я должен обозначить завершение этого напряженного путешествия в Токио.

Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На Олимпиаде в Токио разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сборная США одержала победу в медальном зачете, Россия – 5-я с 71 наградой (20 золотых медалей, 28 серебряных, 23 бронзовых).

Знамя команды Олимпийского комитета России (ОКР) на закрытии Игр нес двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

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