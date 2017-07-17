Дмитрий Рогозин: «Спасибо синхронисткам за блестящее выступление на Олимпиаде! Напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» прокомментировал победу российских синхронисток на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Номер россиянок в командном турнире был посвящен космосу.

«Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на ! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлен ими в конце выступления.

Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!» – написал Рогозин в телеграм-канале.

Украинок представили как команду ОКР, а нашим оборвали музыку: это только кажется, что победы синхронисток – дежурные