Дмитрий Рогозин: «Спасибо синхронисткам за блестящее выступление на Олимпиаде! Напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе»

Теги синхронное плавание Олимпийская сборная России Олимпиада-2020 сборная России (синхронное плавание) Дмитрий Рогозин натив Водные виды

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал победу российских синхронисток на Олимпийских играх-2020 в Токио. 

Номер россиянок в командном турнире был посвящен космосу. 

«Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде! Они посвятили свой чемпионский танец космосу и Юрию Гагарину, образ знаменитого памятника которому на Ленинском проспекте Москвы запечатлен ими в конце выступления.

Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!» – написал Рогозин в телеграм-канале. 

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