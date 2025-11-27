«Ливерпуль» пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд впервые с 1992 года
«Ливерпуль» впервые с 1992 года пропустил 3+ гола в 3 матчах подряд.
«Ливерпуль» повторил антирекорд по пропущенным голам.
Команда Арне Слота уступила ПСВ (1:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
До этого «красные» проиграли «Ноттингем Форест» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3) в АПЛ.
Мерсисайдцы пропустили 3 и больше голов в 3 матчах подряд во всех турнирах впервые с сентября 1992 года.
