У Маркиньоса 500-й матч за «ПСЖ». 31-летний защитник – рекордсмен клуба
Маркиньос достиг отметки в 500 матчей за «ПСЖ».
Юбилейный матч за «ПСЖ» сегодня проводит Маркиньос.
31-летний защитник играет в составе парижан против «Тоттенхэма» (4:2, второй тайм) в Лиге чемпионов. Это 500-й матч бразильца за клуб.
Маркиньос присоединился к «ПСЖ» в 2013 году. Он рекордсмен клуба по общему количеству матчей.
С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
