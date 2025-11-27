У Маркиньоса 500-й матч за «ПСЖ». 31-летний защитник – рекордсмен клуба

Маркиньос достиг отметки в 500 матчей за «ПСЖ».

Юбилейный матч за «ПСЖ » сегодня проводит Маркиньос.

31-летний защитник играет в составе парижан против «Тоттенхэма » (4:2, второй тайм) в Лиге чемпионов. Это 500-й матч бразильца за клуб.

Маркиньос присоединился к «ПСЖ» в 2013 году. Он рекордсмен клуба по общему количеству матчей.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .