«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина

В 3-м туре РПЛ «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол армейцев забил Чидера Эджуке на 8-й минуте. Хавбек «Динамо» Даниил Фомин сравнял счет с пенальти на 58-й минуте, а на 73-й оформил дубль.
- Дата проведения
- 8 августа, 20.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Тюкавин (Грулев, 71), Н`Жи (Макаров, 62), Захарян.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Чалов (Бистрович, 64), Эджуке, Влашич (Яковлев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Ахметов (Кучаев, 83), Заболотный (Бохинен, 43).