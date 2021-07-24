«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина

В 3-м туре РПЛ одержало волевую победу над (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол армейцев забил Чидера Эджуке на 8-й минуте. Хавбек «Динамо» Даниил Фомин сравнял счет с пенальти на 58-й минуте, а на 73-й оформил дубль.

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