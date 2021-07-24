«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина

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В 3-м туре РПЛ «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол армейцев забил Чидера Эджуке на 8-й минуте. Хавбек «Динамо» Даниил Фомин сравнял счет с пенальти на 58-й минуте, а на 73-й оформил дубль.

Динамо – ЦСКА 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
8 августа, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Эджуке, 1:1 – 58, пенальти Фомин, 2:1 – 73 Фомин.
ДинамоШунин, Паршивлюк (Варела, 84), Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Тюкавин (Грулев, 71), Н`Жи (Макаров, 62), Захарян.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Чалов (Бистрович, 64), Эджуке, Влашич (Яковлев, 83), Мухин (Марадишвили, 83), Ахметов (Кучаев, 83), Заболотный (Бохинен, 43).
Предупреждения:
Фомин (21), Захарян (45), Бийол (57), Лаксальт (72).

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