Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Ювентус» – 3:0. Забили Депай, Брэйтуэйт и Пуч

В предсезонном матче в рамках Кубка Жоана Гампера «Барселона» крупно обыграла «Ювентус» (3:0) на «Эстади Йохан Кройфф».

Кубок Гампера, Барселона

Барселона – Ювентус – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Депай (3), 2:0 – Брэйтуэйт (57), 3:0 – Пуч (92).

«Барселона»: Нето, Дест (Емерсон, 62), Пике, Араухо (Умтити, 62), Жорди Альба (Бальде, 71), Бускетс, Серджи Роберто (Пуч, 71), Демир (Гонсалес, 62), Гризманн (Кольядо, 86), Депай, Брэйтуэйт (Манай, 78).

«Ювентус»: Шченсны (Перин, 46), Де Шильо (де Винтер, 79), де Лигт (Кьеллини, 61), Ругани (Бонуччи, 61), Алекс Сандро (Пеллегрини, 46), Бентанкур (Данило, 46), Рэмзи (Маккенни, 46), Бернардески (Раноккия, 61), Куадрадо (Кьеза, 46), Мората (Маркес, 61), Роналду (Кулусевски, 46).

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