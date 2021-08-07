Легкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене

В Министерстве обороны Украины проведут беседу с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

На Олимпиаде в Токио Магучих и Ласицкене выступали на соревнованиях по прыжкам в высоту, где украинка взяла бронзу, а россиянка – золото. После турнира спортсменки сфотографировались вместе, из-за чего Магучих столкнулась с критикой в соцсетях – на фоне напряженных отношений между Россией и Украиной.

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу», – добавила Маляр, также сообщив, что Магучих имеет звание младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины.

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