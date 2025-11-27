«Арсенал» выиграл у «Баварии» (3:1) и остался единственным клубом без потерянных очков в ЛЧ

«Арсенал» победил «Баварию» – 3:1.

«Арсенал » дома победил «Баварию» (3:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».

На 22-й минуте защитник хозяев Юрриен Тимбер забил с паса Букайо Сака . На 32-й 17-летний Леннарт Карл забил с передачи Сержа Гнабри . На 69-й Нони Мадуэке вывел лондонцев вперед. На 76-й Габриэл Мартинелли забил после ошибки Мануэля Нойера – голкипер выбежал к центру поля и промахнулся мимо мяча.

«Арсенал» остался единственной командой без поражений и потерянных очков в Лиге чемпионов.

