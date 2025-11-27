  • Спортс
  • «Арсенал» выиграл у «Баварии» (3:1) и остался единственным клубом без потерянных очков в ЛЧ
213

«Арсенал» выиграл у «Баварии» (3:1) и остался единственным клубом без потерянных очков в ЛЧ

«Арсенал» победил «Баварию» – 3:1.

«Арсенал» дома победил «Баварию» (3:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».

Спортс проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте защитник хозяев Юрриен Тимбер забил с паса Букайо Сака. На 32-й 17-летний Леннарт Карл забил с передачи Сержа Гнабри. На 69-й Нони Мадуэке вывел лондонцев вперед. На 76-й Габриэл Мартинелли забил после ошибки Мануэля Нойера – голкипер выбежал к центру поля и промахнулся мимо мяча.

«Арсенал» остался единственной командой без поражений и потерянных очков в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
3 - 1
Бавария
Матч окончен
82’
Упамекано   Ким Мин Чжэ
81’
Карл   Геррейру
81’
Киммих   Горетцка
Эзе   Эдегор
81’
Тимбер   Уайт
81’
Мерино
80’
  Мартинелли
77’
Салиба
74’
72’
Лаймер   Бишоф
72’
Гнабри   Джексон
  Мадуэке
69’
Льюис-Скелли   Калафьори
68’
Сака   Мартинелли
68’
59’
Компани
2тайм
Перерыв
Артета
43’
43’
Лаймер
Троссард   Мадуэке
38’
32’
  Карл
23’
Упамекано
  Тимбер
22’
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Мадуэке, Уайт, Инкапиэ, Калафьори, Эдегор, Аррисабалага, Сетфорд, Мартинелли, Нергор, Нванери
1тайм
Бавария:
Нойер, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Горетцка, Урбиг, Геррейру, Боэ, Джексон, Майк, Ким Мин Чжэ, Ито, Бишоф
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
