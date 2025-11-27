Матч окончен
«Арсенал» выиграл у «Баварии» (3:1) и остался единственным клубом без потерянных очков в ЛЧ
«Арсенал» дома победил «Баварию» (3:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».
Спортс проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте защитник хозяев Юрриен Тимбер забил с паса Букайо Сака. На 32-й 17-летний Леннарт Карл забил с передачи Сержа Гнабри. На 69-й Нони Мадуэке вывел лондонцев вперед. На 76-й Габриэл Мартинелли забил после ошибки Мануэля Нойера – голкипер выбежал к центру поля и промахнулся мимо мяча.
«Арсенал» остался единственной командой без поражений и потерянных очков в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Эмирейтс
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
