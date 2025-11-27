Карпин об уходе из «Динамо»: «Ощущение, что не доделал начатое, останется, возможно, навсегда. Сильные переживания были, когда принимал решение»

Валерий Карпин рассказал об ощущении «недосказанности» после ухода из «Динамо».

Валерий Карпин рассказал, как себя чувствует после ухода с поста главного тренера «Динамо ».

Карпин покинул московский клуб 17 ноября.

– Вы покинули «Динамо» больше недели назад. Получилось выдохнуть?

– Конечно, стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился – как психологически, так и физически, пока нельзя.

– Осталось ощущение «недосказанности»?

– Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть – и останется, возможно, уже навсегда. Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не довершил начатое до конца.

– Это ваше решение?

– Да, – сказал Карпин, возглавляющий сборную России.