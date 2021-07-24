Попов выложил слова Заремы о тренере: «По гороскопу подходит – овен, буква Р есть в имени. Без нее со «Спартаком» тяжело складывается»

Бывший спортивный директор опубликовал новые скриншоты переписки с .

На них видно, как жена владельца «Спартака» Леонида Федуна обсуждает с Поповым кандидатуру нового главного тренера.

– Он по гороскопу подходит. Овен, как и ЛА ( – Sports.ru), мой сын и «Спартак». У него 16, у сына 17, у «Спартака» 18. У Бенитеса тоже 16 апреля, кажется. Я теперь на все обращаю внимание, – сказано в сообщении Салиховой.

– Да, Вы уже об этом говорили, что с Бенитесом в один день, – ответил Попов.

– У людей, рожденных 16 апреля, врожденные качества наставника, учителя.

– Отлично.

– Всем овнам характерно то, что они не дают эмоционального тепла. Ну над этим может работать.

– Главное, чтобы в футболе понимал.

– Да. И помогать найти подход к команде тоже важно.

– Все важно. Мелочей нет.

На следующем скриншоте видно, что обсуждение продолжилось:

– Сыну четыре года, значит, ментально не старпер, – пишет Зарема.

– И игру перестраивал. С бей-беги на комбинационную, – отвечает Дмитрий.

– И буква Р есть в имени. Если буквы нет ни в имени, ни в фамилии, со «Спартаком» тяжело складываются отношения. Типа не прет. И посмотрите, правда же, Леонид Федун (тяжело ведь), Шамиль Газизов, Доменико Тедеско.

– У Эмери не пошло с буквой Р.

– А, может, он по гороскопу не подходил 🤣

– Может.

– Проверим совместимость на всех уровнях. Зато Валерий Карпин, Каррера.

– Селекция топ!

Опубликованные скриншоты Попов прокомментировал так: «Все Ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р».

родился 16 апреля. По знаку зодиака он овен.