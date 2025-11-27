«Арсенал» не проигрывает 16 матчей подряд – 14 побед, 2 ничьих. Дальше – дерби с «Челси»
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
«Арсенал» не проигрывает 16 матчей подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Баварию» со счетом 3:1 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Канониры» не проигрывают с 31 августа – за это время они одержали 14 побед и два раза сыграли вничью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
