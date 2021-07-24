Березуцкий про 1:2 с «Динамо»: «Стиль судейства Безбородова не очень понравился. Есть претензии»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча с (1:2) в 3-м туре .

«Совершали достаточно глупых и неоправданных ошибок. Можем улучшить игру за счет организации, анализа. Ждем этого от следующего матча.

отыграл достаточно времени, подустал. У Алана Дзагоева есть проблемы с ахиллом. Ждем его обратно.

У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно», – сказал Березуцкий.

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