Пресс-конференция Месси по поводу ухода из «Барселоны»: все подробности

В воскресенье, 8 августа, в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» прошла пресс-конференция нападающего , связанная с его уходом из «Барселоны».

Клуб и 34-летний футболист не продлили контракт, о чем стало известно ранее в ходе этой недели. Месси выиграл в составе «Барселоны» 35 трофеев и забив 672 гола в 778 матчах за «блауграну». Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в .

Перед началом прощальной пресс-конференции аргентинец не сдержал слез.

Главные слова Месси👇

об уходе из «Барселоны»: «Я не был готов. Год с бюрофаксом остался в прошлом. Хотел остаться, это мой дом»

об отдаленном будущем: «Надеюсь, вернусь в «Барсу». Хочу быть здесь в любой роли и помогать клубу оставаться лучшим в мире»

о новом этапе карьеры: «ПСЖ» – вариант, но ничего не подписано. После заявления «Барсы» было много звонков»

о привязанности к клубу: «Барса» важнее, чем кто-либо другой. Сначала будет странно, но потом люди привыкнут»

об обстоятельствах ухода: «Я был убежден, что остаюсь в «Барсе», проблем не было. Но это оказалось невозможным из-за правил Ла Лиги»

о деньгах: «Я снизил зарплату на 50%, больше меня ни о чем не просили. Мы сделали все, но остаться я не смог»

о трофеях: «Больно, что я не выиграл еще одну Лигу чемпионов»

о ситуации в целом: «В прошлом году я не хотел оставаться в «Барсе», но сейчас все было иначе. Пришло время начать с нуля»