Месси заплакал перед началом прощальной пресс-конференции в «Барсе»

Нападающий Лионель Месси начал прощальную пресс-конференцию перед уходом из «Барселоны».

Аргентинец вышел к трибуне, но не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Лионелю стоя в этот момент.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.