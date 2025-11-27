Винисиус сделал 2 ассиста на Мбаппе в игре с «Олимпиакосом». У бразильца 10 матчей подряд не было голевых действий за «Реал» и сборную
Винисиус Жуниор отметился результативными действиями впервые за 11 игр.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отличился результативными действиями впервые за 11 матчей.
25-летний футболист дважды ассистировал Килиану Мбаппе в матче против «Олимпиакоса» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2, второй тайм).
До этой игры бразилец не забивал и не отдавал результативных передач в десяти матчах подряд за мадридский клуб и сборную. С подробной статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
