Винисиус сделал 2 ассиста на Мбаппе в игре с «Олимпиакосом». У бразильца 10 матчей подряд не было голевых действий за «Реал» и сборную

Винисиус Жуниор отметился результативными действиями впервые за 11 игр.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор отличился результативными действиями впервые за 11 матчей.

25-летний футболист дважды ассистировал Килиану Мбаппе в матче против «Олимпиакоса » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2, второй тайм).

До этой игры бразилец не забивал и не отдавал результативных передач в десяти матчах подряд за мадридский клуб и сборную. С подробной статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь .