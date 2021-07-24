Тина Канделаки: «Месси переходит не только в «ПСЖ», но и на «Матч ТВ». Мы собрали флеш-рояль, вернув АПЛ и купив права на Лигу 1»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказалась о скором переходе в в контексте покупки прав на трансляции матчей Лиги 1.

«Ну что ж, дорогие друзья! Месси переходит не только в «Пари Сен-Жермен», но и на «Матч ТВ». Права на показ матчей чемпионата Франции по футболу мы уже купили.

Вопросы про Ла Лигу больше не актуальны. Все на )

С возвращением английской Премьер-лиги и с матчами и Месси мы собрали флеш-рояль. С чем я вас, дорогие зрители, и поздравляю!» – написала Канделаки.