Тина Канделаки: «Месси переходит не только в «ПСЖ», но и на «Матч ТВ». Мы собрали флеш-рояль, вернув АПЛ и купив права на Лигу 1»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция телевидение Неймар Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о скором переходе Лионеля Месси в «ПСЖ» в контексте покупки прав на трансляции матчей Лиги 1.

«Ну что ж, дорогие друзья! Месси переходит не только в «Пари Сен-Жермен», но и на «Матч ТВ». Права на показ матчей чемпионата Франции по футболу мы уже купили.

Вопросы про Ла Лигу больше не актуальны. Все на «Матч ТВ»)

С возвращением английской Премьер-лиги и с матчами Неймара и Месси мы собрали флеш-рояль. С чем я вас, дорогие зрители, и поздравляю!» – написала Канделаки.

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