Лионель Месси: «Я был убежден, что остаюсь в «Барсе», проблем не было. Но это оказалось невозможным из-за правил Ла Лиги»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Футбол

Нападающий Лионель Месси рассказал, почему подписать новый контракт с «Барселоной» не удалось.

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий.

Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью», – сказал Месси.

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