«Спартак» хочет купить Ляйича. Клуб делал «Бешикташу» предложение и направит еще одно (Fotomac)

Полузащитник Адем Ляйич может покинуть .

По сведениям Fotomac, предложение по 29-летнему сербу намерен сделать . Недавно московский клуб уже пытался подписать хавбека, однако получил отказ, а теперь хочет связаться с турецким клубом еще раз.

В прошлом сезоне Ляйич провел 22 игры в высшей лиге Турции и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике также заинтересован .

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