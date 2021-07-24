Сосьос «Барсы» для блокировки перехода Месси в «ПСЖ» пожаловались в Еврокомиссию

Юридическая фирма, представляющая интересы сосьос «Барселоны», подготовила обращение в Европейскую комиссию с целью не допустить перехода экс-форварда каталонцев в «ПСЖ», передает Marca.

В жалобе болельщиков «Барсы» указывается, что в сезоне-2019/20 на зарплаты у парижского клуба уходило 99% от суммы доходов, в то время как у «Барселоны» – 54%. Делается вывод, что с точки зрения финансового фэйр-плей положение у «ПСЖ» хуже, чем у «блауграны», и подписание Месси приведет к нарушению правил.

Также в документе отмечается, что столь существенные расходы «ПСЖ» ведут к ослаблению конкуренции в чемпионате Франции.

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