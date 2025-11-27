Нагорных о контракте Баринова с «Локо»: «Все идет по плану. Когда будет переподписан – объявим»

Юрий Нагорных о контракте Баринова: все по плану – объявим, когда переподпишем.

Председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных позитивно оценивает ситуацию с продлением контракта полузащитника Дмитрия Баринова . Ранее сообщалось , что стороны перестали обсуждать возможность подписания нового договора. Действующее соглашение 29-летнего капитана железнодорожников рассчитано до конца сезона‑2025/26. – Что по Баринову? – Все идет по плану. – Когда переподпишите его? – Когда будет переподписан – тогда будет объявлено, – заявил Нагорных.