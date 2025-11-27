Нагорных о контракте Баринова с «Локо»: «Все идет по плану. Когда будет переподписан – объявим»
Юрий Нагорных о контракте Баринова: все по плану – объявим, когда переподпишем.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных позитивно оценивает ситуацию с продлением контракта полузащитника Дмитрия Баринова.
Ранее сообщалось, что стороны перестали обсуждать возможность подписания нового договора.
Действующее соглашение 29-летнего капитана железнодорожников рассчитано до конца сезона‑2025/26.
– Что по Баринову?
– Все идет по плану.
– Когда переподпишите его?
– Когда будет переподписан – тогда будет объявлено, – заявил Нагорных.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости