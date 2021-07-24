«Тоттенхэм» предложил 70 млн евро за Лаутаро. «Интер» не хочет продавать игрока

Будущее форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса остается неопределенным.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» несколько дней назад начал переговоры о трансфере аргентинца, предложив 70 миллионов евро. Лаутаро – цель «шпор», но «Интер» заявляет, что не собирается продавать его этим летом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Интер» дал понять, что Мартинес не продается. Итоговое решение примут владельцы миланского клуба – игрока могут продать, если будет предложение в размере 90 миллионов евро.
Кроме того, аргентинец интересен «Атлетико» и «Арсеналу».