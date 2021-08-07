Россия в Токио-2020 выступила лучше, чем в Рио и Лондоне, но впервые в истории опустилась ниже 4-го места в медальном зачете

Сегодня в Токио завершаются летние Олимпийские игры-2020.

Российские спортсмены завоевали 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Российская команда выступила лучше, чем на двух последних Олимпиадах: в Рио-2016 у россиян было 55 медалей (19-17-19), в Лондоне-2012 – 70 (20-20-30).

Однако впервые в истории сборная России опустилась в медальном зачете ниже 4-го места, став пятой.

В 1992 году Объединенная команда победила в медальном зачете, в 1996-м и 2000-м Россия была второй, в 2004-м и 2008-м – третьей, в 2012-м и 2016-м – четвертой.

Олимпиада-2020, медальный зачет: США одержали победу, Россия заняла 5-е место, у нашей команды 20 золотых наград