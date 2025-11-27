Агент Баринова о конфликте капитана «Локо» с фанатами «Спартака»: «Они провоцировали, ругались нецензурно, а потом извинились. Все нормально»
Агент Дмитрия Баринова прокомментировал конфликт игрока с фанатами «Спартака».
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал конфликт игрока с болельщиками «Спартака».
Напомним, после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:3) капитан «Локомотива» вступил в перепалку с фанатами «Спартака», которые показывали средние пальцы и другие жесты в его адрес.
– Что случилось?
– Провоцировали, а потом извинились, все нормально.
– Как провоцировали?
– Ругались нецензурно в адрес Баринова.
– Может ли это стать последним матчем для Баринова на домашнем стадионе «Локомотива» в футболке железнодорожников?
– Риторические вопросы какие-то. Никто не знает, что будет завтра в нашей жизни. Ждем матч с «Ростовом» в следующем туре РПЛ, – сказал Банатин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
