Агент Баринова о конфликте капитана «Локо» с фанатами «Спартака»: «Они провоцировали, ругались нецензурно, а потом извинились. Все нормально»

Агент Дмитрия Баринова прокомментировал конфликт игрока с фанатами «Спартака».

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова , прокомментировал конфликт игрока с болельщиками «Спартака».

Напомним, после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:3) капитан «Локомотива» вступил в перепалку с фанатами «Спартака », которые показывали средние пальцы и другие жесты в его адрес.

– Что случилось?

– Провоцировали, а потом извинились, все нормально.

– Как провоцировали?

– Ругались нецензурно в адрес Баринова.

– Может ли это стать последним матчем для Баринова на домашнем стадионе «Локомотива» в футболке железнодорожников?

– Риторические вопросы какие-то. Никто не знает, что будет завтра в нашей жизни. Ждем матч с «Ростовом» в следующем туре РПЛ, – сказал Банатин.