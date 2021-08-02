Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия играет с Францией

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8 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят заключительные матчи женского гандбольного турнира. Россия играет с Францией. 

Швеция уступила Норвегии в матче за третье место.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Финал

Россия – Франция – 3:1 (идет первый тайм)

Матч за 3-е место

Швеция – Норвегия – 19:36 (7:19)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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