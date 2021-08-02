Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия играет с Францией

8 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят заключительные матчи женского гандбольного турнира. Россия играет с Францией.
Швеция уступила Норвегии в матче за третье место.
Токио, Япония
Гандбол
Женщины
Финал
Россия – Франция – 3:1 (идет первый тайм)
Матч за 3-е место
Швеция – Норвегия – 19:36 (7:19)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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