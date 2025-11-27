У Мбаппе 9 голов в 5 матчах ЛЧ. Форвард «Реала» лидирует в гонке бомбардиров турнира
Мбаппе возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе вышел на первое место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов.
Форвард «Реала» сделал хет-трик за 7 минут в матче с «Олимпиакосом» (4:2, перерыв), а потом забил четвертый гол в 5-м туре общего этапа турнира.
Всего на счету игрока 9 голов в 5 матчах ЛЧ. Мбаппе опередил Виктора Осимхена (6 голов), Харри Кейна (5) и Эрлинга Холанда (5).
Подробная статистика 26-летнего француза доступна по ссылке.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости