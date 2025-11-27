У Мбаппе 9 голов в 5 матчах ЛЧ. Форвард «Реала» лидирует в гонке бомбардиров турнира

Мбаппе возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе вышел на первое место в гонке бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард «Реала » сделал хет-трик за 7 минут в матче с «Олимпиакосом » (4:2, перерыв), а потом забил четвертый гол в 5-м туре общего этапа турнира.

Всего на счету игрока 9 голов в 5 матчах ЛЧ . Мбаппе опередил Виктора Осимхена (6 голов), Харри Кейна (5) и Эрлинга Холанда (5).

Подробная статистика 26-летнего француза доступна по ссылке .