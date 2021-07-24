ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады призвало местный клуб расторгнуть контракт с Зозулей, обвинив его в фашистских взглядах

ЛГБТ-сообщество города Фуэнлабрады Fuenla Entiende обратилось к руководству местного клуба с предложением разорвать контракт с Романом Зозулей, сообщает Tribuna.com со ссылкой на заявление Fuenla Entiende.

«Мы, представители Fuenla Entiende, обращаемся к руководству «Фуэнлабрады» с предложением пересмотреть решение о подписании .

Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацистской нумерологии.

Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры VOX (ультраправая партия в Испании – прим. Sports.ru).

Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля.

Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, не имеющим ничего общего со спортивными ценностями и противоречащим ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет», – говорится в заявлении.

Ранее Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за «Альбасете». Он был близок к переходу в , но фанаты клуба выступили против трансфера из-за политических взглядов Романа, они, в частности, называли его фашистом.