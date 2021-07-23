Ирина Роднина: «Олимпиада в Токио показала, что мы «генерально» с допингом справились»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением об итогах летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Эта Олимпиада показала, что мы «генерально» с допингом справились. Спасибо и Олимпийскому комитету, который иногда принимал решения, с которыми была не согласна WADA, и, конечно, ребятам, которые выступали без публики.

Спорт без зрителей на трибунах, без той эмоциональной волны, которая идет от них, это огромное испытание. Но все справились!» – сказала Роднина.

игры-2020 прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная России взяла 71 награду (20-28-23) и заняла 5-е место в медальном зачете.

Россия в Токио-2020 выступила лучше, чем в Рио и Лондоне, но впервые в истории опустилась ниже 4-го места в медальном зачете