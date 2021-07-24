Колосков о лимите: «Сборной России не станет при его отмене. Его надо сохранять и ужесточать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении иностранных футболистов в чемпионате России.

«Сейчас смотрю и вижу, что хорошие российские клубы подписывают только иностранцев: «Зенит», «Краснодар», «Рубин». Это говорит о том, что при отмене лимита у нас не будет сборной России. Ее не останется физически, и мы останемся без нее. Из россиян в лиге останется 5-6 вратарей и 3-4 игрока, которые будут играть.

В тех же еврокубках будет играть по 9 иностранцев, которые будут представлять российские клубы, а не российский футбол. Мы же формируем сборную из пяти команд максимум. Остальные клубы ничего не дают. А в случае отмены лимита клубы будут стремиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы, и им будет наплевать на интересы сборной.

У меня твердая позиция по этому вопросу – лимит «6+5». Именно при нем Газзаев выигрывал Кубок УЕФА, а «Зенит» повторял этот успех. Мое мнение может идти вразрез [c мнением] многих клубов, но, я считаю, лимит нужно сохранять и, более того, ужесточать. А как ужесточать – пусть специалисты решают», – сказал Колосков.