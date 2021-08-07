«Бруклин» объявил о продлении контракта с Кевином Дюрэнтом на 4 года и 198 млн

Звездный форвард Кевин Дюрэнт продлил контракт с клубом на 4 года и 198 миллионов долларов.

Об этом «Нетс» объявили сегодня, 8 августа.

Действующее соглашение Дюрэнта рассчитано до 2022 года (опция игрока следующим летом аннулирована после продления). За следующий чемпионат форвард заработает 40,9 миллиона долларов.

Дюрэнт (32 года, 208 см) пришел в «Нетс» в 2019 году, но пропустил первый сезон в команде из-за травмы. В регулярном сезоне НБА-20/21 форвард сыграл всего в 35 матчах, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота, реализуя 45% трехочковых.

«Бруклин» проиграл «Милуоки» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

Кевин, самый высокооплачиваемый спортсмен на летних Играх-2020, вчера в третий раз в своей карьере стал олимпийским чемпионом в составе сборной США, он был признан самым ценным игроком турнира в Токио.

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