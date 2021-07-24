ЦСКА впервые проиграл московским командам 5 матчей РПЛ подряд

ЦСКА на выезде уступил (1:2) в 3-м туре чемпионата России.

Армейцы потерпели четвертое гостевое поражение в подряд – такого не было с 2000 года. Ранее они проиграли «Сочи» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Динамо» (2:3) – это было в конце сезона-2020/21.

Также впервые в истории потерпел пять поражений подряд от московских команд: в этом сезоне – от «Динамо» и «Локомотива», в прошлом – от «Динамо», «Спартака» и «Локомотива».

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина