ЦСКА впервые проиграл московским командам 5 матчей РПЛ подряд

ЦСКА на выезде уступил «Динамо» (1:2) в 3-м туре чемпионата России.
Армейцы потерпели четвертое гостевое поражение в РПЛ подряд – такого не было с 2000 года. Ранее они проиграли «Сочи» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Динамо» (2:3) – это было в конце сезона-2020/21.
Также впервые в истории ЦСКА потерпел пять поражений подряд от московских команд: в этом сезоне – от «Динамо» и «Локомотива», в прошлом – от «Динамо», «Спартака» и «Локомотива».
«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) благодаря дублю Фомина