«Арсенал» лидирует в ЛЧ после 5 туров, «ПСЖ», «Бавария», «Интер» и «Реал» – в топ-5, «Ман Сити» – 9-й, «Ливерпуль» – 13-й, «Барса» – 18-я, «Ювентус» – 22-й, «Кайрат» – 35-й

«Арсенал » единолично возглавляет таблицу Лиги чемпионов после 5 туров общего этапа.

Команда Микеля Артеты набрала максимально количество очков – 15.

За лондонцами следуют «ПСЖ », «Бавария », «Интер» и «Реал» – у них по 12 баллов. Также в первую восьмерку входят «Боруссия», «Челси » и «Спортинг» (по 10 очков).

«Манчестер Сити» идет 9-м, «Ливерпуль» – 13-м, «Барселона» – 18-й, «Карабах» – 19-м, «Наполи» – 20-м, «Ювентус» – 22-м, «Бенфика» – 30-й, «Кайрат» – 35-м.

Таблица Лиги чемпионов