Заявление фанатов «Спартака»: «Немедленно уничтожьте телеграм-канал Заремы! Не позорьте наше имя!»

Объединение болельщиков «Спартака» обратилось к совету директоров и владельцу красно-белых на фоне недавних событий в клубе.

«Обращение к совету директоров ФК «Спартак» и лично владельцу клуба Леониду Федуну!

От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем:

Прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком»!

Немедленно уничтожить телеграм-канал !

Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба!

Обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!

В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип – поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.

«Спартак» – это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая веревка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашенной «царицы»!

Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы!

Не позорьте наше имя!» – сказано в заявлении.

«Спартак» разрушен – и из этой ситуации вообще нет выхода. Не пора ли продавать клуб?