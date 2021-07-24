«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» Тренер «Ахмата» Нагайцев о судействе

, помощник главного тренера Андрея Талалаева, прокомментировал работу судей на матче 3-го тура с «Рубином» (1:2).

На 55-й минуте голкипер грозненцев был удален главным арбитром Павлом Кукуяном за фол за пределами штрафной. Для принятия этого решения рефери воспользовался просмотром видеоповтора.

После удаления «Рубин» забил «Ахмату» два гола.

«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами – полный ноль!» – написал тренер в твиттере.

Это сообщение ретвитнул официальный аккаунт «Рубина» со следующим комментарием: «Извините».

Талалаев об 1:2 с «Рубином»: «Кто-то свыше, видимо, считает, что им победа нужнее. Очень понравилась связка Кукуян – Хвича»