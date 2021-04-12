Роналду хочет уйти из «Юве», «Сиэтл Кракен» в НХЛ, Ковальчук покинул «Авангард», Евгений Савин в акции «Единой России» и другие новости утра

1. ЦСКА отказал в аккредитации на матч с «Уфой» журналисту Панкову, написавшему текст о том, что клуб превращается в середняка. Sports.ru не будет ничего писать о ЦСКА в эти выходные – мы сделали совместное заявление с «Чемпионатом».

2. Блогер Евгений Савин принял участие в «Диктанте Победы» – патриотической акции «Единой России». Бывший футболист утверждает: «Об акции «Единой России» мне не было сказано ни слова. Это политическая подстава».

3. Криштиану Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и поручил агенту Жорже Мендешу найти ему новый клуб. Есть такая информация.

4. Сборная России уступила Швейцарии (1:3) в гостях в рамках Еврочелленджа. Брагин списал поражение на то, что команда «под нагрузкой» и готовится к ЧМ-2021.

5. ЦСКА – самый популярный хоккейный клуб России по итогам опроса ВЦИОМ. «Спартак», «Ак Барс», «Авангард» и СКА – в топ-5. В то же время 63% россиян безразличны к хоккею, постоянных болельщиков – 5%. О розыгрыше Кубка Гагарина не знали 76%.

6. «Спартак» продолжает троллить ЦСКА в твиттере. Красно-белые сделали кроссворд: «У кого плохи дела?», «Псевдожурналист и недоброжелатель», «Количество ударов в створ в дерби».

7. Илья Ковальчук расторг контракт с «Авангардом», кажется, он хочет вернуться в НХЛ. Есть версия, что 38-летний форвард продолжит карьеру в «Спартаке», который назначил тренером Бориса Миронова. «Ак Барс» продлил контракт с Квартальновым. «Авангард» подписал новое соглашение с Якуповым, зарплата – 35 млн рублей в год, а Егор Чинахов едет в «Коламбус». КХЛ утвердила механизм аренды игроков.

8. Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дисквалифицирован на матчи с «Атлетико» и «Валенсией». Он сказал «Ну и тип» в адрес четвертого судьи игры с «Гранадой». Каталонцы подают апелляцию.

9. 🐙 «Сиэтл Кракен» сделал финальный взнос в 650 млн долларов и официально вступил в НХЛ, став 32-м клубом лиги. Теперь клуб может подписывать игроков и совершать обмены.

10. Дебютант плей-офф Евролиги «Зенит» дома победил «Барселону» (74:61) и сравнял счет в серии (2-2). УНИКС снова уступил «Монако» (83:86) в финале Еврокубка и остался без титула.

11. Защитник «Лестера» Уэсли Фофана, соблюдающий пост в Рамадан, съел банан и выпил напиток во время матча 34-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1). Игру прерывали.

12. НБА. Рекордные для «Бостона» 60 очков Тейтума помогли «Селтикс» отыграть «-32» и победить «Сан-Антонио» в овертайме. Все результаты дня – здесь.

13. «Лейпциг» прошел «Вердер» в 1/2 финала Кубка Германии (2:1), забив на 121-й минуте. «РБ» сыграет в финале турнира во второй раз за три года.

14. НХЛ. «Сан-Хосе» уступил «Колорадо», Иван Чехович дебютировал в НХЛ в составе «Шаркс» и стал 50-м россиянином, сыгравшим в текущем сезоне. Это повторение лучшего результата со времен локаута-2004/05. Все результаты дня – здесь.

15. Мазепин бойкотирует соцсети из-за дискриминации вместе с Хэмилтоном, Норрисом и Расселлом. Гран-при России могут перенести из Сочи под Санкт-Петербург в 2022 году.

16. Касаткина, Павлюченкова, Осака вышли во 2-й круг на турнире в Мадриде, Александрова, Звонарева выбыли.

17. На Гран-при Португалии в 1-й практике Боттас стал 1-м, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й, Мазепин – 20-й. Во 2-й практике Хэмилтон был 1-м, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 20-й.

18. Детская баскетбольная команда разбилась в ДТП в Ставропольском крае. Погибли минимум 5 девочек.

19. Полулегковес UFC Забит Магомедшарипов может завершить карьеру в скором времени. Россиянин не дрался с ноября 2019 года.

20. Российские легкоатлеты Ласицкене, Сидорова, Иванюк и Гатауллина получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

21. Первый бой Фьюри – Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе. Саудовская Аравия выделит 150 млн долларов.

Цитаты дня:

Олег Матыцин: «Будем взаимодействовать с МИД и делать все возможное, чтобы ограничения на въезд в США не коснулись спортсменов»

Геннадий Орлов: «Зенит» сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. Надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе»

Толчинский о кричалке «##### коней, #####»: «Это перебор. ЦСКА много дал мне. Никого не хотел оскорбить. Прошу прощения»

Рафаэль Арутюнян: «Тутберидзе с группой неплохо работают. Но чтобы стать Мишиным и Москвиной, еще нужно время»

Орлов об административном ресурсе в российском футболе: «Он используется, нет сомнений. У нас так устроено»

Боксер Кудряшов: «Мой народ не ассоциируется с водкой. Среди русских много сильных, которые не спились»

Черевченко о позиционной атаке клубов РПЛ: «Никто не умеет, даже «Зенит». В 90-е лига была сильнее»

Помощник Карпина: «Россия – опасная страна. Слишком много красивых женщин»