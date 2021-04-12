Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» победил «Вердер», забив на 121-й минуте

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В 1/2 финала Кубке Германии в пятницу «Вердер» уступил «Лейпцигу» в дополнительное время (1:2), пропустив от хавбека Эмиля Форсберга на 121-й минуте.

«Хольштайн Киль» в субботу в гостях сыграет с «Боруссией» Дортмунд.

Финал турнира состоится 13 мая.

Кубок Германии

1/2 финала

Вердер – РБ Лейпциг 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
30 апреля, 21.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 93 Хван Хи Чхан, 1:1 – 105 Битенкур, 1:2 – 120 Форсберг.
ВердерПавленка, Аугустинссон, Мойсандер, Гросс (Баргфреде, 119), Гебре Селассие, Мбом (Битенкур, 73), Эггештайн, Велькович, Зельке (Мевальд, 96), Фюллькруг (Осако, 66), Сарджент.
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле, Упамекано, Конате, Анхелиньо (Хенрихс, 101), Айдара (Нкунку, 46; Форсберг, 114), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Ольмо, Орбан, Серлот (Хван Хи Чхан, 90).
Предупреждения:
Айдара (35), Кампль (99), Гулачи (101).

 

Боруссия Д – Хольштайн Киль
Дата проведения
1 мая, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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