Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» победил «Вердер», забив на 121-й минуте

В 1/2 финала Кубке Германии в пятницу уступил «Лейпцигу» в дополнительное время (1:2), пропустив от хавбека Эмиля Форсберга на 121-й минуте.

в субботу в гостях сыграет с .

Финал турнира состоится 13 мая.

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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