Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» победил «Вердер», забив на 121-й минуте

В 1/2 финала Кубке Германии в пятницу «Вердер» уступил «Лейпцигу» в дополнительное время (1:2), пропустив от хавбека Эмиля Форсберга на 121-й минуте.
«Хольштайн Киль» в субботу в гостях сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
Финал турнира состоится 13 мая.
1/2 финала
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.30, «Везерштадион»
- Голы:
- 0:1 – 93 Хван Хи Чхан, 1:1 – 105 Битенкур, 1:2 – 120 Форсберг.
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Вердер –
Павленка, Аугустинссон, Мойсандер, Гросс (Баргфреде, 119), Гебре Селассие, Мбом (Битенкур, 73), Эггештайн, Велькович, Зельке (Мевальд, 96), Фюллькруг (Осако, 66), Сарджент.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Конате, Анхелиньо (Хенрихс, 101), Айдара (Нкунку, 46; Форсберг, 114), Кампль, Забитцер (Поульсен, 74), Ольмо, Орбан, Серлот (Хван Хи Чхан, 90).
- Дата проведения
- 1 мая, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.