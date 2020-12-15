Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Он хочет вернуться в НХЛ

Нападающий Илья Ковальчук покидает «Авангард», информирует официальный сайт клуба КХЛ.

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

38-летний хоккеист перешел в «Авангард» по ходу сезона-2020/21. Контракт был заключен по схеме «1+1».

В регулярном чемпионате Ковальчук провел 16 игр и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 24 матчах.

В составе клуба он выиграл Кубок Гагарина-2021, став трехкратным обладателем главного трофея КХЛ. Также дважды он выигрывал кубок со СКА (2015 и 2017 год).

Генеральный менеджер «Авангарда» сообщил, что Ковальчук хочет снова попробовать свои силы в .

Нападающий ранее играл в лиге за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».