КХЛ утвердила механизм аренды игроков с сезона-2021/22

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Совет директоров КХЛ на заочном голосовании утвердил механизм аренды игроков, информирует официальный сайт лиги.

Он предусматривает возможность приема четырех хоккеистов и передачи не более четырех игроков для каждого клуба, из которых не более трех в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет.

При этом принимать в аренду более двух хоккеистов из одного и того же клуба КХЛ запрещено. 

Клубы могут арендовать игроков с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на 2 и более сезона, включая текущий.

Контракт хоккеиста с его прежним клубом приостанавливается до 30 апреля текущего сезона включительно, но сам срок этого контракта не прерывается. По истечении срока аренды приостановленный контракт действует в полном объеме.

Принявший клуб заключает отдельный тип контракта «Контракт хоккеиста в аренде» с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. 

Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба, и перемещаться между его командами наравне с другими игроками.

Под потолком зарплат будут учитываться доходы хоккеиста за период его нахождения в том или ином клубе. В случае, если хоккеист вернулся из аренды досрочно, но после окончания периода переходов и дозаявок, его доходы, начиная со следующего после трансферного дедлайна дня, не учитываются. 

Кроме того, утвержден механизм противодействия скрытой аренде. Внесено изменение в общий порядок заключения любых контрактов: в случае расторжения контракта с игроком по любым основаниям, этот хоккеист не может подписать со своим прежним клубом новый контракт в течение текущего сезона и до 1 ноября следующего.

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