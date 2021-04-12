Мы не будем ничего писать о ЦСКА в эти выходные. Совместное заявление Sports.ru и «Чемпионата»

Дорогие читатели Sports.ru, завтра мы будем гораздо меньше обычного уделять внимание матчу ЦСКА. Мы должны заранее объяснить, в чем дело. Ниже – совместное заявление Sports.ru и «Чемпионата» о причинах информационного бойкота.

«В пятницу ЦСКА отказал в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В начале недели он опубликовал текст «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре», в котором написал о стратегических проблемах клуба, снижении влияния Евгения Гинера и разных взглядах Максима Орешкина и Романа Бабаева на развитие клуба.

Во вторник ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором уточнил: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».

В пятницу ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч – то есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы – редакции «Чемпионата» и Sports.ru – считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа – и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот – до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА – только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова – но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба».

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко

Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин